Салат з куркою та броколі: готувати можна весь рік

Все легко, просто, смачно та корисно! А готувати такий салат можна цілий рік. Підходить як свіжа, так і заморожена броколі.

Щоб придати цій страві оригінальності та насиченості смаку, я додаю ароматну олію з Травами базилік, орегано, розмарин. Як ви знаєте, це дуже смачно не тільки у якості заправки до салатів, а ще й для смаження та запікання. То ж готуйте із задоволенням і додавайте нових смаків у щоденні страви.

250 г курячого філе

250 г броколі

100 г твердого сиру

100 гр томатів черрі

20 - 30 мл ароматної олії "Олейна" з Травами базилік, орегано, розмарин

Сіль

5-7 мл лимонного соку

Філе курки порізати на невеликі шматочки додати 10 мл ароматної олії "Олейна" з Травами базилік, орегано, розмарин. Посолити та обсмажити, можна використовувати відварену курку.

Броколі порізати на суцвіття, кинути в киплячу підсолену воду на кілька хвилин.

Перекласти в холодну воду, щоб зберегти насичений колір броколі.

Натерти сир на великій тертці, порізати чері.

Змішати всі інгредієнти, посолити за смаком, заправити олією та збризкати лимонним соком.