Садоводы назвали идеальное время для полива растений на даче: это не утро

Полив растений является важной задачей. Во время жаркой погоды растения и овощи испытывают сильную жажду, и в зависимости от месторасположения может потребоваться полив дважды в день.

Весной и осенью растения следует поливать рано утром, однако летом это правило не работает. Об этом сообщает Express.co.uk.

В сильную жару лучше подождать до вечера, поскольку полив во время заката может сжечь растения. При вечернем поливе меньшая вероятность испарения, а это значит, что растение фактически получит всю воду.

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Хотя время суток важно, так же важен объем воды. Несмотря на то, что растения испытывают жажду во время жары, стоит кое-что знать во время самых жарких температур.

Следует избегать ежедневного легкого опрыскивания растений водой. Лучше хорошо намачивать их каждые пару дней, особенно в теплую погоду, чем немного поливать каждый день.

Напомним, ранее садоводы объяснили, как улучшить цвет цветов розы и защитить куст от тли.

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