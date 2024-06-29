Садівники назвали ідеальний час для поливу рослин на дачі: це не ранок

Полив рослин є важливим завданням. Під час спекотної погоди рослини та овочі відчувають сильну спрагу, і залежно від місця розташування, може знадобитися полив двічі на день.

Навесні та восени рослини варто поливати рано вранці, однак влітку це правило не працює. Про це повідомляє Express.co.uk.

У сильну спеку краще почекати до вечора, оскільки полив під час повного сонця може спалити рослини. При вечірньому поливі менша ймовірність випаровування, а це означає, що рослина фактично отримає всю воду.

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Хоча час доби важливий, так само важливий об’єм води. Попри те, що рослини відчувають спрагу під час спеки, варто дещо знати під час найспекотніших температур.

Слід уникати щоденного легкого обприскування рослин водою. Краще добре намочувати їх кожні пару днів, особливо в теплу погоду, ніж трохи поливати щодня.

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