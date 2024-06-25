Троянди рясно цвістимуть все літо: названо найкращі підживлення

У червні настає період, коли троянди – величні володарки садів – розпускаються у всій своїй красі. Для того, щоб їхнє багате цвітіння було яскравим та довготривалим, важливо забезпечити рослини належним підживленням.

Команда UAportal спільно з Ukr.Media підготували список з найкращих добрив, які необхідні трояндам у червні.

Чим варто удобрити троянди

Натуральні добрива. Коли троянди починають формувати бутони, їм корисно внести органічні добрива. Використовуйте настоєм коров'ячого гною, курячого посліду чи бур'янів для підживлення.

Кісткове борошно. По 2-3 столові ложки цього продукту під кожен кущ забезпечать рослинам фосфор, кальцій та інші мікроелементи для здорового росту та розкішного цвітіння.

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Мульчування. Застосування компосту чи перегною як мульчі допоможе зберегти вологу та поживні речовини в ґрунті.

Підживлення перед цвітінням. Щоб підсилити цвітіння, внесіть розчин суперфосфату та калійного сульфату перед тим, як бутони розкриються. Гумат калію може посилити ефект від добрив.

Магній. Його нестача може спричинити втрату бутонів, тому важливо вносити сульфат магнію або калімагнезію для здорового цвітіння.

Мікроелементи. Обприскуючи рослини розчином мікроелементів між підживленнями, ви забезпечите їм всі необхідні поживні речовини.

Не забувайте продовжувати підживлення фосфорно-калійними добривами після першої хвилі цвітіння, але зменшіть кількість азоту, щоб не стимулювати надмірний ріст листя.

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