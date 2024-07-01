Садоводы назвали дешевое удобрение для гортензий и роз: дадут пышные цветы всего через две недели

Гортензии и розы – это садовые растения, не требующие особого ухода. Впрочем, они нуждаются в удобрениях.

Несмотря на то, что на рынке есть ряд удобрений для гортензий и роз, садоводы также могут пойти по пути домашнего приготовления. В частности, можно использовать банановые шкурки, сообщает Express.co.uk.

Вода из бананов или банановой кожуры – это жидкий компост. Он содержит необходимые для роста растений питательные вещества, такие как магний, фосфор и кальций.

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Один из самых распространенных способов приготовления воды из банановой шкурки – это нарезать шкурку и поместить ее в воду на два-три дня. Когда кусочки банана станут достаточно мягкими, отварите их в течение 30-45 минут, чтобы расщепить более крепкие волокна.

Процедите жидкость и дайте ей остыть перед использованием. Завершите, разбавив жидкость пятью частями пресной воды.

Можно поливать розы и гортензии водными удобрениями из банановой кожуры раз в неделю. Банановую воду можно использовать не только для подкормки гортензий и роз, но и для цветения орхидей.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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