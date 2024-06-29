Не викидайте апельсинові шкірки: гортензія дасть неймовірно багато квітів від простого добрива

Квіти гортензії виглядають неймовірно влітку, але є простий спосіб отримати ще більше та рясніше цвітіння. Йдеться про внесення добрив.

Однак не обов'язково купувати магазинні добрива, підгодівлю можна зробити власноруч. Зокрема, для цього знадобляться шкірки від апельсинів, повідомляє Express.co.uk.

Апельсинова шкірка допоможе живити ґрунт і створить здорову основу для рослин. Апельсинова шкірка містить багато корисних для гортензій поживних речовин, таких як азот, фосфор і калій, які можуть допомогти гортензіям рости більшими та сильнішими.

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Гортензії також віддають перевагу злегка кислому ґрунту, щоб процвітати, а апельсинова шкірка не тільки покращить умови ґрунту, але й може вплинути на колір квітів, перетворивши їх на дуже яскраво-сині.

Для початку збережіть апельсинову кірку, помістивши її в контейнер або миску, і коли у вас буде достатньо, промийте їх, щоб видалити будь-які хімічні речовини, які можуть бути на шкірці.

Покладіть вощений папір на деко, щоб шкірка не прилипала до дека, а потім покладіть апельсинові кірки в один шар. Розігрійте духовку на слабкому вогні, наприклад 140°C, поставте деко в духовку та залиште апельсинову шкірку готуватися приблизно на 90-120 хвилин.

Після того, як шкірка буде приготовлена, потрібно її подрібнити кухонним комбайном. Потім просто посипте сумішшю ґрунт навколо гортензії або закопайте її поруч із рослиною.

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