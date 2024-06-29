Не выбрасывайте апельсиновую кожуру: гортензия даст невероятно много цветов от простого удобрения

Цветы гортензии выглядят невероятно летом, но есть простой способ получить еще большее и более обильное цветение. Речь идет о внесении удобрений.

Однако не обязательно покупать магазинные удобрения, подкормку можно сделать своими руками. В частности, для этого понадобятся кожуры от апельсинов, сообщает Express.co.uk.

Апельсиновая кожура поможет питать почву и создаст здоровую основу для растений. Апельсиновая кожура содержит много полезных для гортензий питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий, которые могут помочь гортензиям расти больше и сильнее.

Читайте также: Какие комнатные растения можно вырастить в кашпо?

Гортензии также предпочитают слегка кислую почву, чтобы процветать, а апельсиновая кожура не только улучшит условия почвы, но и может повлиять на цвет цветов, превратив их в очень ярко-синие.

Для начала сохраните апельсиновую кожуру, поместив ее в контейнер или миску, и когда у вас будет достаточно, промойте их, чтобы удалить химические вещества, которые могут быть на кожуре.

Положите вощеную бумагу на противень, чтобы кожура не прилипала к противню, а затем положите апельсиновые корки в один слой. Разогрейте духовку на слабом огне, например 140°C, поставьте противень в духовку и оставьте апельсиновую кожуру готовиться примерно на 90-120 минут.

После того, как кожура будет приготовлена, нужно ее измельчить кухонным комбайном. Затем просто посыпьте смесью почву вокруг гортензии или закопайте ее рядом с растением.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !