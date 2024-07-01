Садівники назвали дешеве добриво для гортензій та троянд: дадуть пишні квіти всього за два тижні

Гортензії та троянди – це садові рослини, які не потребують особливого догляду. Втім, вони потребують добрив.

Попри те, що на ринку є цілий ряд добрив для гортензій і троянд, садівники також можуть піти шляхом домашнього приготування. Зокрема, можна використати бананові шкірки, повідомляє Express.co.uk.

Вода з бананів або бананової шкірки – це рідкий компост. Він містить необхідні для росту рослин поживні речовини, такі як магній, фосфор і кальцій.

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Один із найпоширеніших способів приготування води з бананової шкірки – це нарізати шкірку та помістити її у воду на два-три дні. Коли шматочки банана стануть досить м’якими, відваріть їх протягом 30-45 хвилин, щоб розщепити більш міцні волокна.

Процідіть рідину і дайте їй охолонути перед використанням. Завершіть, розбавивши рідину п’ятьма частинами прісної води.

Можна поливати троянди та гортензії водним добривом з бананової шкірки раз на тиждень. Бананову воду можна використовувати не тільки для підживлення гортензій і троянд, але й для цвітіння орхідей.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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