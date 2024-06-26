Садовники назвали главную ошибку, из-за которой летом газон становится лысым и рыжим

Температура быстро поднялась, поэтому садоводы должны тщательно ухаживать за своими газонами. В частности, одна ошибка приводит к появлению лысых и рыжих пятен.

Одним из наиболее распространенных факторов, влияющих на газоны в разгар летних месяцев, является увеличение количества людей. Об этом сообщает Express.co.uk.

Из-за значительного количества людей, ходящих по газонам, почва может начать уплотняться. Однако не обязательно выгонять всех из газона.

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В то же время эксперты советуют несколько простых шагов, которые помогут уменьшить риск коричневого и пятнистого газона. Чтобы сохранить зеленый газон во время таких жарких периодов, глубокий полив несколько раз в неделю часто эффективнее ежедневного легкого дождевания.

Раннее утро – лучшее время для полива, поскольку он позволяет траве впитать необходимую влагу до того, как дневная жара приведет к быстрому испарению. Рекомендуется избегать полива в середине дня, когда солнце на пике, поскольку вода быстро улетучивается и не достигнет корней.

Полив вечером может увеличить риск болезней. Удобрять газон в теплую погоду также ошибка, поскольку это может сделать его подверженным опекам удобрениями.

Чтобы избежать этого, дождитесь, пока жара пройдет, а еще лучше дождитесь дождливого дня и внесите удобрения после того, как газон высохнет. Не забудьте также дать газону дышать во время теплой погоды и позаботьтесь о сорняках.

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