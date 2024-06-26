Садівники назвали головну помилку, через яку влітку газон стає лисим та рудим

Температура швидко піднялася, тому садівники повинні ретельно доглядати за своїми газонами. Зокрема, одна помилка приводить до появи лисих та рудих плям.

Одним із найпоширеніших факторів, які впливають на газони у розпал літніх місяців, є збільшення кількості людей. Про це повідомляє Express.co.uk.

Через значну кількість людей, що ходять газонами, ґрунт може почати ущільнюватися. Однак не обов'язково виганяти всіх з газону.

Читайте також: Можуть знищити весь врожай: як боротись з рудими слимаками

Натомість експерти радять кілька простих кроків, які допоможуть зменшити ризик коричневого та плямистого газону. Щоб зберегти зелений газон під час таких спекотних періодів, глибокий полив кілька разів на тиждень часто ефективніший, ніж щоденне легке дощування.

Ранній ранок – найкращий час для поливу, оскільки він дозволяє траві ввібрати необхідну вологу до того, як денна спека спричинить швидке випаровування. Рекомендується уникати поливу в середині дня, коли сонце на піку, оскільки вода швидко випаровується і не досягне коренів.

Полив увечері може збільшити ризик хвороб. Удобрювати газон у теплу погоду також є помилкою, оскільки це може зробити його схильним до опіку добривами.

Щоб уникнути цього, дочекайтеся, поки спека мине, а ще краще дочекайтеся дощового дня і внесіть добрива після того, як газон висохне. Не забудьте також дати газону дихати під час теплої погоди та подбайте про бур’яни.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!