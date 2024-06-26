Можуть знищити весь врожай: як боротись з рудими слимаками
Після дощів городи атакували руді слимаки, які об'їдають все на своєму шляху. Ці ненаситні шкідники, родом з півдня Європи, загрожують врожаю, адже не гребують нічим, їдять навіть траву.
Руді слимаки, яких часто називають "іспанськими", потрапили в Україну близько 10 років тому. Їх швидке розмноження та всеїдність роблять їх серйозною проблемою для фермерів та дачників. Про це пише Еспрессо.
Чим небезпечні?
- Швидке розмноження: слимаки надзвичайно плідні, що призводить до стрімкого зростання їх популяції.
- Всеїдність: вони їдять все, що трапляється на шляху, від листя до трави, не гребуючи навіть часником та цибулею.
- Відсутність природних ворогів: в Україні майже немає тварин, які б харчувалися рудими слимаками.
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Як боротися?
Офіційних методів боротьби немає: в Україні не зареєстровано жодного пестициду, призначеного для боротьби зі слимаками.
Народні методи:
- Негашене вапно: обробка ґрунту по периметру грядки вапном призводить до опіків та загибелі слимаків.
- Пастки з пивом: вкопайте в землю зрізану пластикову пляшку, налийте пиво. Слимаків привабить запах, і вони потонуть.
- Дощечки-приманки: розкладіть дощечки в траві. Вдень, ховаючись від сонця, слимаки збираються під ними, де їх можна зібрати.
- Розчин нашатирного спирту: 100 г спирту на 10 л води. Обприскуйте не рослини, а самих слимаків.
- Захист грядки: обгородіть грядку металевою сіткою або посипте ґрунт навколо товстим шаром солі або попелу.
Важливо:
- Будьте обережні з хімічними засобами: дотримуйтесь інструкції та правил безпеки.
- Використовуйте комплексні методи: поєднайте народні методи з фізичними (збирання слимаків) та захистом грядки.
- Діяти спільно: масова боротьба на великих територіях дає кращий результат.
Пам'ятайте: руді слимаки - це не просто неприємність, а й серйозна загроза для врожаю. Тому не ігноруйте проблему, вживайте заходів та діліться досвідом з сусідами!
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