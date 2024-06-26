Могут уничтожить весь урожай: как бороться с рыжими улитками
После дождей огороды атаковали рыжие улитки, объедающие все на своем пути. Эти ненасытные вредители, родом с юга Европы, угрожают урожаю, ведь не гнушаются ничем, едят даже траву.
Рыжие улитки, которых часто называют "испанскими", попали в Украину около 10 лет назад. Их быстрое размножение и всеядность делают их серьезной проблемой для фермеров и дачников. Об этом пишет Эспрессо.
Чем опасны?
- Быстрое размножение: улитки очень плодотворны, что приводит к стремительному росту их популяции.
- Всеядность: они едят все, что происходит на пути, от листьев до травы, не брезгуя даже чесноком и луком.
- Отсутствие природных врагов: в Украине почти нет животных, которые питались бы рыжими улитками.
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Как бороться?
Официальных методов борьбы нет: в Украине не зарегистрирован ни один пестицид, предназначенный для борьбы с улитками.
Народные методы:
- Негашеная известь: обработка почвы по периметру грядки известью приводит к ожогам и гибели улиток.
- Ловушки с пивом: вкопайте в землю срезанную пластиковую бутылку, налейте пиво. Улиток привлечет запах, и они утонут.
- Дощечки-приманки: разложите дощечки в траве. Днем, прячась от солнца, улитки собираются под ними, где их можно собрать.
- Раствор нашатырного спирта: 100 граммов спирта на 10 литров воды. Опрыскивайте не растения, а самих улиток.
- Защита грядки: огородите грядку металлической сеткой или посыпьте почву вокруг толстым слоем соли или золы.
Важно:
- Будьте осторожны с химическими средствами: соблюдайте инструкции и правила безопасности.
- Используйте комплексные методы: сочетайте народные методы с физическими (уборка улиток) и защитой грядки.
- Действовать совместно: массовая борьба на обширных территориях дает лучший результат.
Помните: рыжие улитки – это не просто неприятность, но и серьезная угроза для урожая. Поэтому не игнорируйте проблему, принимайте меры и делитесь опытом с соседями!
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