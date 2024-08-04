Рубленая котлетка с пюрешкой: что может быть вкуснее
(Или с любым другим гарниром)
Да, если вы еще не знали, то пюрешка – одно из моих любимых блюд) Если бы мог, то готовил бы ее каждый день.
Это классика, занимающая особое место в моем сердце и на столе.
Для разнообразия котлетки можно каждый раз готовить разные, как и гарниры.
Сегодня приготовим рубленые, из куриного филе.
Ингредиенты:
• Куриное филе;
• Сыр твердый;
• Соль, перец;
• Сухой чеснок;
• Яйцо;
• Панировочные сухари или мука;
• Масло для жарки;
Способ приготовления:
1. Филе нарезать небольшими кусочками.
2. Сыр натереть на большой терке и добавить в филе.
3. Посолить, поперчить, добавить сухой чеснок.
4. Добавить яйцо и панировочные сухари или муку. Перемешать.
5. Жарить на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.