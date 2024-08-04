Рубленая котлетка с пюрешкой: что может быть вкуснее

(Или с любым другим гарниром)

Да, если вы еще не знали, то пюрешка – одно из моих любимых блюд) Если бы мог, то готовил бы ее каждый день.

Это классика, занимающая особое место в моем сердце и на столе.

Для разнообразия котлетки можно каждый раз готовить разные, как и гарниры.

Сегодня приготовим рубленые, из куриного филе.

Ингредиенты:

• Куриное филе;

• Сыр твердый;

• Соль, перец;

• Сухой чеснок;

• Яйцо;

• Панировочные сухари или мука;

• Масло для жарки;

Способ приготовления:

1. Филе нарезать небольшими кусочками.

2. Сыр натереть на большой терке и добавить в филе.

3. Посолить, поперчить, добавить сухой чеснок.

4. Добавить яйцо и панировочные сухари или муку. Перемешать.

5. Жарить на разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон.