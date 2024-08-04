Рублена котлетка з пюрешкою: що може бути смачніше

(Або з будь-яким іншим гарніром)

Так, якщо ви ще не знали, то пюрешка — одна з моїх улюблених страв) Якби міг, то готував би її щодня.

Це класика, що займає особливе місце в моєму серці і на столі.

Для різноманіття котлетки можна щоразу готувати різні, як і гарніри.

Сьогодні приготуємо рублені, з курячого філе.

Інгредієнти:

• Куряче філе;

• Сир твердий;

• Сіль, перець;

• Сухий часник;

• Яйце;

• Панірувальні сухарі або борошно;

• Олія для смаження;

Спосіб приготування:

1. Філе нарізати невеликими шматочками.

2. Сир натерти на великій тертці й додати до філе.

3. Посолити, поперчити, додати сухий часник.

4. Додати яйце та панірувальні сухарі або борошно. Перемішати.

5. Смажити на розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків.