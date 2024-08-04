БлогРецепти
Рублена котлетка з пюрешкою: що може бути смачніше
(Або з будь-яким іншим гарніром)
Так, якщо ви ще не знали, то пюрешка — одна з моїх улюблених страв) Якби міг, то готував би її щодня.
Це класика, що займає особливе місце в моєму серці і на столі.
Для різноманіття котлетки можна щоразу готувати різні, як і гарніри.
Сьогодні приготуємо рублені, з курячого філе.
Інгредієнти:
• Куряче філе;
• Сир твердий;
• Сіль, перець;
• Сухий часник;
• Яйце;
• Панірувальні сухарі або борошно;
• Олія для смаження;
Спосіб приготування:
1. Філе нарізати невеликими шматочками.
2. Сир натерти на великій тертці й додати до філе.
3. Посолити, поперчити, додати сухий часник.
4. Додати яйце та панірувальні сухарі або борошно. Перемішати.
5. Смажити на розігрітій олії до золотистого кольору з обох боків.