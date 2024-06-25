Розы будут обильно цвести все лето: названы лучшие подкормки

В июне наступает период, когда розы – величественные властительницы садов – распускаются во всей своей красе. Для того чтобы их богатое цветение было ярким и долговременным, важно обеспечить растения надлежащей подкормкой.

Команда UAportal совместно с Ukr.Media подготовили список из лучших удобрений, которые необходимы розам в июне.

Чем стоит удобрить розы

Натуральные удобрения. Когда розы начинают формировать бутоны, им полезно внести органические удобрения. Используйте настоем коровьего навоза, куриного помета или сорняков для подкормки.

Костная мука. По 2-3 столовые ложки этого продукта под каждый куст обеспечат растениям фосфор, кальций и другие микроэлементы для здорового роста и роскошного цветения.

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Мульчирование. Применение компоста или перегноя в качестве мульчи поможет сохранить влагу и питательные вещества в почве.

Подкормка перед цветением. Чтобы усилить цветение, внесите раствор суперфосфата и калийного сульфата перед тем, как бутоны раскроются. Гумат калия может усилить эффект от удобрений.

Магний. Его недостаток может вызвать потерю бутонов, поэтому важно вносить сульфат магния или калимагнезию для здорового цветения.

Микроэлементы. Опрыскивая растения раствором микроэлементов между подкормками, вы обеспечите им все необходимые питательные вещества.

Не забывайте продолжать подкормки фосфорно-калийными удобрениями после первой волны цветения, но уменьшите количество азота, чтобы не стимулировать чрезмерный рост листьев.

Напомним, ранее садоводы объяснили, как улучшить цвет цветов розы и защитить куст от тли.

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