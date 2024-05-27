Рецепт вкуснейшего запеченного генеральского сала

Вкуснейшее сало в моей жизни. Мы с мамой ездили в Смелу и купили там вкуснейшее генеральское сало. Я готовил сотни рецептов с ним, но запеченное это просто любовь.

Что это за такое сало? Оно тоненькое и имеет прослойки нежного мяса, напоминающие генеральские лампасы. Его очень ценят, потому что из одной свиньи выходит всего 4 кг сала.

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Отже, запечене генеральське сало

Інгредієнти:

На один кілограм сала

-60-70г міцної гірчиці

-мелений чорний та духмяний переці

-40-50г часник

-5-6 лаврових листочків

-сіль

-фольга

І секрет від мене - підкопчена паприка та декілька крапель соєвого соусу.

Готуємо!

Зазвичай слало продають вже підсолене. Тому раджу вимочити його у воді з сіллю (25г солі на 1л води) 4-6 годин.

дістаємо сало з води та обсушуємо його рушником

натираємо сало міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус

сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладаємо лавровий лист та даємо йому промаринуватись 4-6 годин

загортаємо таке сало у фольгу і відправляю в духовку, розігріту до 190 градусів на 40хв

через 40хв розгортаю фольгу та дивлюся чи підрум’янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залишаю сало рум’янитися ще на 10-12хв при температурі 200 градусів

Дістаємо та можна їсти ще гарячим. З чорним хлібом та хріном смакує неймовірно.

За цим рецептом можна готувати і груднику, і щоковину, але потрібна температура менша 175, а часу більше 1,5 години.