Рецепт супер мягких, пушистых пончиков с начинкой

Делюсь рецептом супер мягких, рыхлых пончиков с начинкой.

Для опары:

- 250 мл.

- 1 ст.л.сахара

- 12 г. сухих дрожжей

- 50 г. муки

Для теста:

- 1 яйцо

- 40 г сахара

- 10 г. ванильного сахара

– 0,5 ч.л. соли

- +/-400 г.мука

- 50 г. сливочного масла

- 300 г. нутеллы для начинки

- 100 г сахара или сахарной пудры для обсыпки.

Опара подходит 15 мин.

Тесто подходит 1 час.

Сформированные пончики оставляем под пленкой на 15-20 мин.

Жарим на минимальном огне с двух сторон до румяного цвета.

Приятного аппетита.