Рецепт шаурмы, который станет вашим любимым

Если вы ищете способ приготовить вкусную и аппетитную шаурму, мы @pava_vb уже подготовили для вас рецепт, который станет вашим любимым.

Ингредиенты:

• Лаваш – 2 шт;

• Куриное бедро без кости – 500 г.

Маринад для мяса:

• Густой йогурт – 100 г;

• Соль – 1 ч.л;

• Лимон – 1 шт (сек);

• Зира – ½ ч.л;

• Сухой чили – ½ ч.л;

• Кинза – 3 веточки (измельчить);

• Черный перец – ½ ч.л.

Овощи:

• Пекинская капуста – ½ шт;

• Помидор – 1 шт;

• Огурец свежий – 1 шт;

• Лук синий – 1 шт.

Томатный соус:

• Томаты в собственном соке - 125 г;

• Томатная паста — 1 ч.л;

• Оливковое масло – 1 ст.л;

• Сухой чеснок – ½ ч.л;

• Сухой орегано – ½ ч.л;

• Сухой базилик – ½ ч.л;

• Сухой розмарин – ½ ч.л;

• Сушеный лук – 1 ч.л;

• Соль – 1 ч.л;

• Сахар – 1 ч.л;

• Черный перец – ½ ч.л.

Йогуртовый соус:

• Густой йогурт – 100 г;

• Горчица дижонская – 1 ч.л;

• Соль – по вкусу;

• Лимон – 1 шт (сек);

• Фенхель – ½ ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте густой йогурт с лимонным соком, зрением, сухим чили, солью, измельченной кинзой и черным перцем. Замаринуйте куриное бедро в этой смеси и оставьте на 20-30 минут.

2. Обжарьте маринованные куриные бедра на открытом огне до готовности.

3. Смешайте томаты, томатную пасту, оливковое масло, сухой чеснок, орегано, базилик, розмарин, сушеный лук, соль, сахар и черный перец до однородности.

4. Смешайте густой йогурт, горчицу, соль, лимонный сок и фенхель тоже до однородности.

5. Нарежьте пекинскую капусту, свежий огурец, помидор и синий лук.

6. Смажьте лаваш томатным и йогуртовым соусами, положите на него жареное мясо и нарезанные овощи. Сформируйте шаурму и обжарьте ее на решетке до золотистой корочки.