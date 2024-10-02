Рецепт невероятно вкусного шашлыка из свинины
По какому же рецепту готовить шашлык?
Что берем:
- шея – 1,3 кг;
- биток – 1,3 кг;
- филе – 1,3 кг;
- лук белый репчатый - 1 кг;
- кинза свежая – 100 г;
- базилик – 100 г;
- тимьян свежий – 100 г;
- соль и черный перец - по своему вкусу.
Свинину нарезаем большими кусками, лук – полукольцами, а всю зелень мелко шинкуем. Распределяем мясо одним слоем, солим, перчим, приправляем зеленью, луком и хорошенько перемешиваем.
Маринуем шашлык сутки. Обжариваем и наслаждаемся. Магически-вкусно!