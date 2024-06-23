Рецепт малосольных кабачков в яблочном уксусе за 15 минут

Попробуйте маринованные кабачки по новому рецепту – нежные, с легким кислым и соленым вкусом, тающие во рту. Аромат прованских трав заполнит вашу кухню, когда вы их выложите на тарелку. Но перед этим важно правильно их замариновать!

Не стоит недооценивать свежие кабачки! Из них можно приготовить замечательные блюда, не уступающие овощам, приготовленным на сковороде или в духовке. Например, маринованные кабачки с розмарином станут настоящим украшением вашего стола.

Для этого рецепта мы используем яблочный уксус, который подарит кабачкам приятный фруктовый аромат. Добавьте в маринад немного масла – не пропустите эту деталь! Если вы не хотите тратить время на стерилизацию банок, просто сложите все ингредиенты в полиэтиленовый пакет. Это удобно и экономит время. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты:

Кабачки – 3 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Перец черный молотый – по вкусу

Прованские травы – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Уксус яблочный – 2 ст. л.

Чеснок – 3 зубчика

Масло растительное - 2 ст. л.

Приготовление:

Кабачки вымойте, удалите плодоножки. Нарежьте овощи пополам поперек, а затем каждую половинку – еще на 6 частей. Вы также можете нарезать кабачки кружками, как вам больше нравится. Положите кусочки кабачков в полиэтиленовый пакет или в банк. Добавьте все специи, пропущенные через пресс чеснок. Закройте пакет или банку и хорошо встряхните, чтобы ингредиенты перемешались. Поставьте пакет или банку в холодильник на 15 минут.

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