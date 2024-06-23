Рецепт малосольних кабачків в яблучному оцті за 15 хвилин
Спробуйте мариновані кабачки за новим рецептом - ніжні, з легким кислим та солоним смаком, що тануть у роті. Аромат прованських трав заповнить вашу кухню, коли ви їх викладете на тарілку. Але перед цим важливо правильно їх замаринувати!
Не варто недооцінювати свіжі кабачки! З них можна приготувати чудові страви, які не поступаються овочам, приготованим на сковороді чи в духовці. Наприклад, мариновані кабачки з розмарином стануть справжньою окрасою вашого столу.
Для цього рецепту ми використовуватимемо яблучний оцет, який подарує кабачкам приємний фруктовий аромат. Додайте до маринаду трохи олії - не пропустіть цю деталь! Якщо ви не хочете витрачати час на стерилізацію банок, просто складіть всі інгредієнти в поліетиленовий пакет. Це зручно та економить час. Про це пише Shuba.
Інгредієнти:
- Кабачки - 3 шт.
- Сіль - 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений - за смаком
- Прованські трави - 1 ч. л.
- Цукор - 1 ч. л.
- Оцет яблучний - 2 ст. л.
- Часник - 3 зубчики
- Олія - 2 ст. л.
Приготування:
- Кабачки вимийте, видаліть плодоніжки. Наріжте овочі навпіл поперек, а потім кожну половинку - ще на 6 частин. Ви також можете нарізати кабачки кружальцями, як вам більше подобається.
- Покладіть шматочки кабачків у поліетиленовий пакет або банку. Додайте всі спеції, пропущений через прес часник.
- Закрийте пакет або банку і добре струсіть, щоб інгредієнти перемішалися.
- Поставте пакет або банку в холодильник на 15 хвилин.
Нагадаємо, ми вже писали, як смачно приготувати стрілки часнику.
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