Рецепт куриных крылышек на гриле
Друзья, как и обещала, рецепты на гриле. Такие крылышки вы можете приготовить как на гриле, так и в духовом шкафу.
Маринад и блестящая душистая глазурь с добавлением ароматного масла с травами, чеснок, базилик.
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Друзі, як і обіцяла, рецепти на грилі. Такі крильця ви можете приготувати як на грилі, так і в духовій шафі.
Маринад та блискуча запашна глазур із додаванням ароматної олії з травами, часник, базилік.
Саме цей маринад надасть смаку крилець контрастності та оригінальності.
Курячі крильця в глазурі
1,5 кг курячих крил
500 мл води
1 ст. л. меду
100 г гострої гірчиці
250 мл соєвого соусу
2 ст. л. ароматної олії, часник, базилік
Робимо маринад: змішуємо воду кімнатної температури із соєвим соусом, ароматною олією, гірчицею та медом.
Заливаємо маринадом курячі крила, так щоб він їх повністю покрив.
Відправляємо в холодильник на 10-12 годин.
Смажимо на вогні або в духовці до готовності.
Гарячі крила промазуємо заздалегідь приготованою глазур’ю.
Глазур:
2 ст. л. соєвого соусу
1 ч. л. меду
1 ст. л. кетчупу
1 ст. л. ароматної олії з травами, часник, базилік
перець чилі (за бажанням)
Змішуємо всі інгредієнти. Помішуючи, прогріваємо на повільному вогні кілька хвилин. Глазур готова.
Це дуже смачно.