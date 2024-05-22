Рецепт курячих крилець на грилі

Друзі, як і обіцяла, рецепти на грилі. Такі крильця ви можете приготувати як на грилі, так і в духовій шафі.

Маринад та блискуча запашна глазур із додаванням ароматної олії з травами, часник, базилік.

Саме цей маринад надасть смаку крилець контрастності та оригінальності.

Курячі крильця в глазурі

1,5 кг курячих крил

500 мл води

1 ст. л. меду

100 г гострої гірчиці

250 мл соєвого соусу

2 ст. л. ароматної олії, часник, базилік

Робимо маринад: змішуємо воду кімнатної температури із соєвим соусом, ароматною олією, гірчицею та медом.

Заливаємо маринадом курячі крила, так щоб він їх повністю покрив.

Відправляємо в холодильник на 10-12 годин.

Смажимо на вогні або в духовці до готовності.

Гарячі крила промазуємо заздалегідь приготованою глазур’ю.

Глазур:

2 ст. л. соєвого соусу

1 ч. л. меду

1 ст. л. кетчупу

1 ст. л. ароматної олії з травами, часник, базилік

перець чилі (за бажанням)

Змішуємо всі інгредієнти. Помішуючи, прогріваємо на повільному вогні кілька хвилин. Глазур готова.

Це дуже смачно.