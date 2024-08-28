Расшифрован древнейший список товаров: что покупали 3500 лет назад (фото)

Во время археологических раскопок на юге Турции ученые наткнулись на глиняную табличку с хорошо сохранившейся аккадской клинописью. Как выяснилось, это самый древний известный нам список покупок, составленный человеком 3500 лет назад.

Развалины древнего города Алалах, расположенные на юге Турции, привлекли внимание археологов еще в первой половине XX века. Однако в результате мировой войны раскопки были прекращены, и только в 2000-х годах исследователи смогли возобновить работы.

Археологи нашли многочисленные глиняные таблички с надписями, которые после расшифровки оказались древними аналогами современных официальных документов, а также коммерческих соглашений и отчетов.

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Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой недавно сообщил, что во время реставрационных работ, начатых в городище Алалах после землетрясения 2023 года, была найдена еще одна глиняная табличка с клинописью.

Расшифрован древнейший список товаров: что покупали 3500 лет назад (фото). Источник: basin.ktb.gov.tr Расшифрован древнейший список товаров: что покупали 3500 лет назад (фото). Источник: basin.ktb.gov.tr

Расшифрован древнейший список товаров: что покупали 3500 лет назад (фото). Источник: basin.ktb.gov.tr Расшифрован древнейший список товаров: что покупали 3500 лет назад (фото). Источник: basin.ktb.gov.tr

Расшифрован древнейший список товаров: что покупали 3500 лет назад (фото). Источник: basin.ktb.gov.tr Расшифрован древнейший список товаров: что покупали 3500 лет назад (фото). Источник: basin.ktb.gov.tr

Эта табличка, созданная в XV веке до н.э., имеет размеры 4,2 на 3,5 сантиметра и толщину 1,6 сантиметра. После расшифровки надписей выяснилось, что это список покупок. В частности, документ перечисляет деревянные столы разных видов, стулья и табуреты, а также содержит имена покупателя и продавцов.

По мнению турецких археологов, это самый древний "список покупок", сохранившийся до наших дней.

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