Раньше не встречались: ученые открыли три новых минерала

Исследователи недавно обнаружили и официально описали три новых минерала, которые до сих пор не были известны науке, тем самым пополнив общее количество открытых на Земле минералов до 5998 года.

Находку сделали на горе Кукс-Пик в штате Нью-Мексико (США), а результаты исследования обнародованы в двух публикациях в журнале The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology. Новые минералы получили названия рейдмаркит, виргиллюит и стунортопит.

У каждого из них есть уникальные физические характеристики. Рейдмаркит отличается бесцветным видом и игольчатой формой, при этом он очень тонкий – обычно не превышает миллиметра в длину, но в то же время достаточно гибок, чтобы не ломаться при сгибании.

Виргиллюит имеет желтовато-зеленый оттенок и форму небольших пластинок, которые обычно вырастают больше окружающих кристаллов. Стунортопит выглядит как молочный, плоский минерал, иногда он замещает желтый сидилит, еще один известный минерал.

Названия новых минералов были выбраны в честь жителей Нью-Мексико, внесших значительный вклад в изучение геологии этого региона.

Подобные открытия имеют огромное значение для науки. Ежегодно Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации при Международной минералогической ассоциации рассматривает около сотни новых заявок. Даже если новые минералы встречаются только в одном месте, это позволяет лучше понять механизмы их образования. А если они находятся в разных регионах, появляется потенциал для исследования их применения в технологиях – в частности, в сенсорах или батареях.

Интересно, что некоторые из вновь открытых минералов, в частности рейдмаркит и виргиллюит, были искусственно синтезированы в лабораториях еще более ста лет назад. Однако только сейчас удалось найти их в природной среде, что позволило ученым увидеть, как эти соединения ведут себя в условиях, отличных от лабораторных. Это открывает новые направления для дальнейших исследований и сравнений.

