В Ивано-Франковской области нашли трипольскую фигурку быка в возрасте 6000 лет (фото)

В селе Залуква близ Галича (Ивано-Франковская область) археологи Национального заповедника "Древний Галич" обнаружили глиняную фигурку быка старше 6000 лет. Артефакт в исключительном состоянии сохранился в урочище Сад и датируется фазой Б II трипольской культуры – началом IV тысячелетия до н. Об этом пишет Arkeonews.

Об этом пишет Arkeonews. Исследователи называют находку "ценным свидетельством духовного мира трипольцев". Бык символизировал силу, восстановление сельского хозяйства и благополучие — возможно, служил защитным талисманом или ритуальным предметом в сезонных обрядах.

Фигурка помогает понять планировку поселений: распределение символов указывает на жилые, рабочие или общие зоны. Трипольская культура охватывала территории от Румынии до Днепра, отличаясь уникальной керамикой и искусством, открытым Викентием Хвойко в конце XIX в.

