Пятибалльная магнитная буря снова ударит по Земле: когда опасные даты

Во вторник, 2 июля, геомагнитное поле Земли находится в неспокойном состоянии. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.

Однако уже в среду, 3 июля, ситуация усугубится с началом пятибалльной магнитной бури. Как сообщает сервис Meteoagent, шторм красного уровня опасности будет длиться не менее двух дней.

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Когда магнитные бури 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Медики отмечают, что метеозависимые люди сталкиваются с недомоганием за несколько дней до магнитной бури. Врачи также отмечают, что более сильное влияние на магнитные бури оказывают на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным или пониженным артериальным давлением, психическими расстройствами и вегетососудистой дистонией.

В дни смены геомагнитного поля Земли рекомендуются:

уменьшить физические нагрузки;

больше отдыхать;

не употреблять алкоголь и пищу, которая может повышать уровень холестерина в организме;

больше пить воду и есть фрукты, овощи.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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