Прыгали с деревьев на своих жертв: в Австралии нашли яйцо крокодила в возрасте 55 млн лет (фото)

В Австралии обнаружили старейшую скорлупу яйца крокодила, жившего примерно 55 млн лет назад. Ученые предполагают, что эти древние рептилии могли прыгать с деревьев на добычу.

По словам исследователей, обнаружившийся вид крокодилов существовал задолго до появления современных морских и пресноводных видов на континенте. Об этом пишет Independent.

Раскопки в глиняном карьере города Мергон в Квинсленде продолжаются уже десятилетия и помогают воспроизвести картину того, какой была Австралия, когда она была связана с Антарктидой и Южной Америкой, пишет Independent.

Новообнаруженная скорлупа принадлежала вымершему виду крокодилов-мекозухинов, царивших в водоемах 55 млн лет назад. Этому виду дали название Wakkaoolithus godthelpi – в честь коренного племени Вакка-Вакка, на территории которого нашли окаменелость.

Исследователи отмечают, что некоторые крокодилы этого вида достигали 5 метров в длину. Майкл Арчер из Университета Нового Южного Уэльса рассказал:

Это может показаться странным, но некоторые из этих крокодилов больше напоминали наземных охотников и охотились в лесах. Вероятно, некоторые были полудревесными, подобно леопардам — прыгали с деревьев на добычу".

Этот вид отложил яйца на берегах озер и смог адаптировать репродуктивную систему к изменениям окружающей среды, в частности, к пересыханию водоемов и сокращению численности крупной добычи.

Ученые надеются, что дальнейшие раскопки помогут лучше понять доисторические экосистемы Австралии до того, как континент стал изолированным. Майкл Штайн добавляет:

"Эти леса были домом для древнейших певческих птиц в мире, австралийских лягушек и змей, разнообразных мелких млекопитающих, родственных Южной Америке, а также одной из древнейших известных летучих мышей".

Ксавье Панадес-и-Блас, руководитель исследования, пояснил, что скорлупа яиц сохраняет микроструктурные и геохимические сигналы, позволяющие определить, какие животные их отложили. Кроме того, состав скорлупы помогает узнать, где крокодилы гнездились и размножались.

