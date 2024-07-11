Простой рецепт картофеля с жареными яйцами
Почувствуйте вкус домашнего уюта с этим простым, но очень вкусным рецептом.
Картофель получается нежный внутри, но хрустящий снаружи.
Ингредиенты:
• Картофель молодой;
• Соль, перец;
• Масло;
• Лук;
• Яйца;
• Зеленый лук.
Приготовление:
1. Картофель порезать кубиками, не очищая от кожуры и отварить в подсоленной воде.
2. Отварной картофель обжарить в сковороде на разогретом масле.
3. Лук порезать кубиками и добавить в картофель. Посолить, поперчить и жарить до золотистого цвета.
4. В отдельной сковороде жарим яйца.
5. В тарелку выкладываем картофель, сверху яйца, и посыпаем измельченным зеленым луком.