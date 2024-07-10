Простое удобрение сделает газон более зеленым и густым: советы садоводов

Многие стремятся получить пышную темно-зеленую траву на газоне. Удобрение – это не только содействие росту травы, но и уход за территорией.

Однако не обязательно покупать магазинное удобрение. Эксперты советуют сделать домашний вариант из кофейной гущи, сообщает Express.co.uk.

Богатую азотом кофейную гущу можно посыпать на газон или смешать с водой. Для этого нужно перемешать около 200 г кофейной гущи и около 20 литров воды.

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Здоровый рост травы стимулирует не кофеин, а азот, фосфор и микроэлементы, содержащиеся в кофейной гуще. В отличие от синтетического удобрения, неправильное внесение которого может иметь катастрофические последствия, например сжигание газона или загрязнение воды из-за стекания, кофейная гуща не имеет такого негативного влияния.

Они также являются удобрениями с медленным высвобождением, противоположными большинству синтетических продуктов. Это позволяет газону дольше извлекать пользу от питательных веществ, обеспечивая более зеленый и пышный газон.

Повторно применяйте удобрение для газона с кофейной молотой каждые месяц или два после этого, чтобы способствовать густому зеленому газону.

Напомним, мы уже писали, что лучше посадить на огороде после уборки картофеля.

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