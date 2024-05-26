Прогноз магнитных бурь на неделю обещает неприятности метеопатам

В воскресенье, 26 мая, магнитная буря достигла оранжевого уровня опасности. Сейчас идет четырехбалльный геомагнитный шторм, что может привести к ухудшению самочувствия метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

По данным Meteoagent, 25 мая сила магнитных бурь спадет до "зеленого уровня", однако штормы с новой силой ударят уже 26 и 27 мая. Их сила составит 4 балла. До 1 июня новых бурь не прогнозируется. Однако следует заметить, что график может измениться, ведь он формируется на основе наблюдений за ситуацией на Солнце.

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Магнитные бури: календарь

Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Когда магнитные бури. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Как магнитная буря может повлиять на самочувствие

В дни активных всплесков на Солнце у людей могут возникать следующие симптомы: головные боли, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость и сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление, обострение хронических заболеваний.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой пищи. Потребляйте больше сезонных фруктов и овощей, рыбы.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем, или даже лучше – водой.

Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату (если качество воздуха за окном в пределах нормы).

Постарайтесь избегать стресса и лучше высыпаться.

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