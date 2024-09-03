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Здоровье

Продукты, уменьшающие холестерин

Наталья Самойленко

Продукты, уменьшающие холестерин
Продукты, уменьшающие холестерин

Холестерин необходим для нормальной работы человеческого организма, и мы привыкли делить его на хороший и плохой, но это обозначение довольно упрощенное.

Для нашего организма важен баланс, потому что без холестерина мы тоже не можем существовать.

Холестерин необходим для выработки:

  • витамина D
  • кортизола
  • эстрогена
  • тестостерона
  • играет немаловажную роль в деятельности нервной и иммунной системы

Бороться с повышенным уровнем холестерина помогут следующие продукты:

Продукты, уменьшающие холестерин
Продукты, уменьшающие холестерин
Продукты, уменьшающие холестерин
Продукты, уменьшающие холестерин
Продукты, уменьшающие холестерин
Продукты, уменьшающие холестерин

Источник:instagram.com

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