Продукты, уменьшающие холестерин
Холестерин необходим для нормальной работы человеческого организма, и мы привыкли делить его на хороший и плохой, но это обозначение довольно упрощенное.
Для нашего организма важен баланс, потому что без холестерина мы тоже не можем существовать.
Холестерин необходим для выработки:
- витамина D
- кортизола
- эстрогена
- тестостерона
- играет немаловажную роль в деятельности нервной и иммунной системы
Бороться с повышенным уровнем холестерина помогут следующие продукты: