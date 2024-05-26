'Природний' или 'природній': какое слово не с украинского языка

В интернете, при разговоре или даже на телевидении можно встретить употребление прилагательного производного от слова "природа" в двух вариантах "природний" и "природній". Считать, что правильно будет употреблять эти два слова как взаимозаменяемые – ошибочно.

Профессор Александр Пономарев в своем блоге на сайте BBC-Украина объяснил: "Слова "природній" в литературном языке нет".

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Он отметил: "Что касается пары слов "природний" и "природній", то слова "природній" в современном украинском литературном языке нет. Следовательно, нет и наречия "природньо". Есть прилагательное "природний" и производное от него наречие "природно"".

Таким образом следует писать и произносить твердо: "природний (природна, природне), природно".

Однако и слово "природній" может встречаться, однако в ограниченном смысле. В частности, в дательном или местном падежах женского рода единственного числа: "на природній основі", "у природній зоні".

Напомним, украинский языковед Василий Винницкий дал четкое объяснение употребления слов "дзвінок" и "дзвоник" в украинском языке.

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