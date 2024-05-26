Природний чи природній: яке слово не з української мови

В інтернеті, при розмові чи навіть на телебаченні можна зустріти вживання прикметника похідного від слова "природа" у двох варіантах "природній" та "природний". Вважати, що правильно буде вживати ці два слова як взаємозамінні – помилково.

Професор Олександр Пономарів у своєму блозі на сайті BBC-Україна пояснив: "Слова "природній" у літературній мові немає".

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Він зауважив: "Щодо пари слів "природний" і "природній", то слова "природній" у сучасній українській літературній мові нема. Отже, нема й прислівника "природньо". Є прикметник "природний" та похідний від нього прислівник "природно"".

Таким чином слід писати та вимовляти твердо: "природний (природна, природне), природно".

Однак і слово "природній" може траплятися, проте в обмеженому значенні. Зокрема, у давальному або місцевому відмінках жіночого роду однини: "на природній основі", "у природній зоні".

Нагадаємо, український мовознавець Василь Вінницький надав чітке пояснення щодо вживання слів "дзвінок" та "дзвоник" в українській мові.

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