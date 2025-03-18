Принадлежал древнейшему предку человека в Западной Европе: в Испании обнаружили уникальный череп

В северной части Испании в 2022 году были найдены останки человеческого черепа, которые, по словам ученых, являются самыми древними из всех, что до сих пор обнаружены в Западной Европе. По оценкам археологов возраст этой окаменелости составляет от 1,1 до 1,4 миллиона лет.

Исследователи надеются, что эта находка поможет лучше понять, кем были первые поселенцы региона в период раннего плейстоцена. При этом они отмечают, что имеющиеся знания об этом периоде в Западной Европе до сих пор были сосредоточены преимущественно на Пиренейском полуострове. Соответствующие выводы представлены в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, передает Fox News.

Несмотря на то, что еще более древние останки предков человека в свое время были найдены на территории Грузии, именно эта испанская окаменелость стала первым доказательством того, что наши далекие предки уже в те времена могли совершать миграции вглубь Европы. Об этом в комментарии Associated Press рассказал директор Программы происхождения человека Смитсоновского института Рик Поттс. В то же время, он отметил, что нет доказательств того, что эти первые люди оставались на европейских территориях надолго. По его словам, они могли путешествовать, осваивать новые места, но в конце концов вымирали.

Как пояснила одна из авторов исследования Роза Уге, найденные останки имеют схожие черты с известным видом Homo erectus (Человек прямоходящий). Однако в их строении обнаружены и определенные анатомические отличия. По словам Поттса, Homo erectus появился около двух миллионов лет назад и распространился из Африки на территории Азии и Европы. Последние представители этого вида вымерли около 100 тысяч лет назад.

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Между тем палеоантрополог из Цюрихского университета Кристоф Цолликофер подчеркнул, что с уверенностью определить, к какой именно группе ранних людей принадлежат эти остатки, трудно. Он объяснил, что для более точного анализа нужно большее количество костей, ведь один черепной фрагмент не дает полной картины.

Напомним, ранее археологи сообщали о других знаковых открытиях. В частности, на западе Северной Америки обнаружили останки млекопитающего Mixodectes pungens, которое жило 62 миллиона лет назад и может считаться одним из дальних родственников человека. Также под самым древним городом мира была найдена огромная сеть водных каналов. Благодаря спутниковым снимкам и исследованиям с использованием беспилотников удалось идентифицировать около двухсот основных каналов, когда-то связанных с древним руслом Евфрата.

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