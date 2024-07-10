Практично и недорого: названы топ-5 семейных авто 2024 года
Специалисты определили лучшие автомобили для семьи, которые доступны для приобретения в 2024 году. Основное внимание уделялось наиболее практичным моделям. Каждый из выбранных автомобилей гарантирует высокий уровень комфорта.
Издание What Car определило лучшие модели, среди которых ключевой характеристикой было наличие 7 мест в салоне. Подборка включает разнообразные машины, в том числе и дорогие премиальные авто. Команда UAportal выделила самые доступные варианты из списка.
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Лучшие бюджетные семейные авто 2024 года:
- Hyundai Santa Fe;
- Peugeot 5008;
- Volkswagen Touran;
- Skoda Kodiaq;
- Dacia Jogger.
Новый Hyundai Santa Fe получит популярность среди семей, которые ценят качество и надежность. Его практичность делает автомобиль одним из самых удобных на рынке.
Skoda Kodiaq является известным представителем сегмента практичных авто. Она привлекает удобным качественным интерьером и просторным багажником, что делает ее выгодным выбором.
Dacia Jogger представляет собой экономичный вариант семейного автомобиля. Его большая вместительность вместе с доступной ценой делают этот автомобиль уникальным предложением на рынке.
Напомним, ранее мы писали о топ-5 хороших вариантах авто в Украине до 200 тысяч гривен.
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