Повлияла война в Украине: орлы начали менять миграционные пути

Война в Украине негативно влияет не только на людей, но и на мир животных. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Current Biology, орлы, которые мигрируют через Украину в свои гнездовые места, вынуждены менять свои маршруты, чтобы избежать зон боевых действий.

Ученые, проанализировав данные GPS 19 крупных летчиков, летевших через Украину весной 2022 года, обнаружили, что птицы отклонялись от своих привычных маршрутов на расстояние до 250 километров. Это привело к увеличению продолжительности полета в среднем на 55 часов.

Читайте также: Ученые объяснили, почему нельзя давить тараканов ногами

Скорость полета самцов орлов оказалась ниже, чем до начала войны. Количество остановок орлов в Украине сократилось с 90% до 32%. Ученые считают, что такие изменения поведения могут отрицательно повлиять на размножение орлов.

Птицы тратят больше энергии на перелет, что может задержать их размножение. Изменение маршрутов может привести к тому, что орлы окажутся в местах с меньшим количеством добычи, что окажет негативное влияние на выживание птенцов.

Ранее ученые раскрыли историю появления тараканов в Украине. Анализируя генетические совпадения и различия, исследователи смогли определить время и место происхождения разных групп пруссаков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!