Последний "дзвоник" или "дзвінок": как правильно говорить по-украински
Вскоре в украинских школах будут праздновать "Останній дзвоник". А возможно, для учеников прозвучит "Останній дзвінок". В украинском языке употребляются оба существительных.
Украинский языковед Василий Винницкий в издании "Культура слова" дал четкое объяснение употребления слов "дзвінок" и "дзвоник" в украинском языке.
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Оба слова, как и в русском языке, имеют интересную историю развития значений.
Слово "дзвінок" в XVI веке засвидетельствовано как "звонокъ", а впоследствии, в XVII, оно трансформировалось в "дзвіно́къ". Слово "дзвоник" появилось чуть позже, в XVIII веке.
Важно понимать, что в украинском языке, в отличие от русского, "дзвінок" и "дзвоник" не утратили своего значения.
"Дзвінок" (уменьшенное от "дзвін") употребляется в значении:
Предмета, издающего звук:
- Чути електричний дзвінок (дзвоник).
- На столі лежить дзвінок (дзвоник).
- Голосно прозвучав дзвінок (дзвоник).
Звука, что издает этот предмет:
- Чути дзвінок трамвая.
- Дзвінок будильника розбудив мене.
"Дзвоник" чаще используется в значении:
Звука, издающего этот предмет:
- Дзвоник будильника лунав у тиші кімнати.
- Дзвоники овець лунали далеко в горах.
- Чутні були дзвоники корів, що паслися на лузі.
Уменьшенно-ласкательной формы слова "дзвінок":
- Маленький дзвоничок на шиї кота.
- Дівчинка тримала в руці дзвоничок.
- На ялинці сяяли різнокольорові дзвоники.
Важно отметить, что оба слова могут использоваться как синонимы, но "дзвоник" чаще используется для обозначения звука, а "дзвінок" - для обозначения предмета.
В некоторых случаях эта разница может быть четко прослежена:
- Дзвоник пролунав (предмет видав звук).
- Почувся дзвінок (звук з'явився).
Однако в разговорной речи эта разница часто нивелируется, и оба слова используются как взаимозаменяемые.
Напомним, существуют три удельных формы приветствия, которые часто употребляют с ошибками.
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