Последний 'дзвоник' или 'дзвінок': как правильно говорить по-украински

Вскоре в украинских школах будут праздновать "Останній дзвоник". А возможно, для учеников прозвучит "Останній дзвінок". В украинском языке употребляются оба существительных.

Украинский языковед Василий Винницкий в издании "Культура слова" дал четкое объяснение употребления слов "дзвінок" и "дзвоник" в украинском языке.

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Оба слова, как и в русском языке, имеют интересную историю развития значений.

Слово "дзвінок" в XVI веке засвидетельствовано как "звонокъ", а впоследствии, в XVII, оно трансформировалось в "дзвіно́къ". Слово "дзвоник" появилось чуть позже, в XVIII веке.

Важно понимать, что в украинском языке, в отличие от русского, "дзвінок" и "дзвоник" не утратили своего значения.

"Дзвінок" (уменьшенное от "дзвін") употребляется в значении:

Предмета, издающего звук:

Чути електричний дзвінок (дзвоник).

На столі лежить дзвінок (дзвоник).

Голосно прозвучав дзвінок (дзвоник).

Звука, что издает этот предмет:

Чути дзвінок трамвая.

Дзвінок будильника розбудив мене.

"Дзвоник" чаще используется в значении:

Звука, издающего этот предмет:

Дзвоник будильника лунав у тиші кімнати.

Дзвоники овець лунали далеко в горах.

Чутні були дзвоники корів, що паслися на лузі.

Уменьшенно-ласкательной формы слова "дзвінок":

Маленький дзвоничок на шиї кота.

Дівчинка тримала в руці дзвоничок.

На ялинці сяяли різнокольорові дзвоники.

Важно отметить, что оба слова могут использоваться как синонимы, но "дзвоник" чаще используется для обозначения звука, а "дзвінок" - для обозначения предмета.

В некоторых случаях эта разница может быть четко прослежена:

Дзвоник пролунав (предмет видав звук).

Почувся дзвінок (звук з'явився).

Однако в разговорной речи эта разница часто нивелируется, и оба слова используются как взаимозаменяемые.

Напомним, существуют три удельных формы приветствия, которые часто употребляют с ошибками.

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