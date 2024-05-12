Популярный травяной чай может увеличить риск заболеть раком – исследование

Йерба мате – это популярный травяной чай, который употребляют в Южной Америке на протяжении веков. Его изготовляют из листьев и веток растения Ilex paraguariensis.

Этот напиток известен своими стимулирующими свойствами и потенциальной пользой для здоровья. Однако некоторые исследования свидетельствуют, что его употребление может быть связано с повышенным риском развития рака, пишет Express.

Исследование 2009 года выявило связь между употреблением йерба мате и раком пищевода, гортани и полости рта.

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Ученые предположили, что это может быть связано с:

Высокой температурой, поскольку употребление очень горячего мате может повредить слизистую рта, пищевода и гортани, делая их более восприимчивыми к канцерогенным веществам, содержащимся в табаке и алкоголе.

Канцерогенные вещества: в мате содержатся некоторые канцерогенные соединения, такие как полициклические ароматические углеводороды (ПАВ). Хотя количество этих веществ у мате значительно меньше, чем у табака, они все же могут представлять риск при длительном употреблении.

Важно отметить, что это исследование не доказывает, что йерба мате непосредственно вызывает рак. Требуются дополнительные исследования, чтобы окончательно определить связь между употреблением йерба мате и риском развития рака.

Со всем тем исследование 2016 года подтвердило, что употребление очень горячих напитков, включая йерба мате, может повысить риск рака пищевода.

Ученые рекомендуют употреблять йерба мате в умеренных количествах и не пить его слишком горячим.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Раньше специалисты сказали, почему нельзя пить горячий чай или кофе.

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