Попкорн из курицы: очень вкусная и простая закуска

Можно порадовать себя и детей и друзей. Готовится просто, быстро и то, что создано своими руками и дома всегда мне вкуснее.

Понадобится:

-500г куриного филе

-130г кефира

-20г соуса барбекю

-копченая паприка, сухой чеснок, соль, перец, немного соуса ворчестер,

Для панировки:

-100г кукурузного крахмала

-70г пшеничной муки

-30г сухарей

-снова паприка, соль, перец,

-можно добавить сухой чеснок и лук, карри или куркуму - здесь уже ваша фантазия может работать

Куриное филе нарезаю кубиком примерно 2х2 см, добавляю специи, соль немного соуса барбекю - или шрирач если желаете остренького, и кефир.

Хорошо перемешиваю и даю постоять в холодильнике пару часов, а можно даже ночь.

Панировка – смешиваю все ингредиенты (при желании сухари можно заменить на муку).

Замаринованные кусочки курицы обмакиваю в муке, и выкладываю или на доску или на решетку – чтобы "подсохли" минут 10 и тогда сразу жарю во фритюре.

Еще очень интересный эксперимент – когда подсохшие кусочки легонько и быстро окунают в ледяную воду и снова в сухую панировку – получается очень очень хрустящая корочка – попробуйте!

Есть рецепты, где после холодильника к курице добавляют 1 яйцо и уже после этого панируют и жарят. Тоже неплохо получается – поэтому здесь на ваше усмотрение и вкус.