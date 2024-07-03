Понадобится пакет и 30 минут: рецепт быстрых малосольных огурцов
Малосольные огурцы – это всегда отличная идея, чтобы дополнить любое блюдо летом. Их хрустящий вкус, легкий аромат чеснока и острая нотка перца чили делают эту закуску непревзойденной. Этот рецепт станет вашим любимым благодаря простоте приготовления и потрясающему вкусу. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты (на 1 кг огурцов):
Огурцы – 1 кг
Чеснок – 4 зубчика
Соль – 25 г
Перец чили – 1 стручок (или по вкусу)
Укроп – 4 веточки
Хрен - 1 лист
Вишневые листья – 5 шт.
Черный перец горошком – 5 шт.
Приготовление:
Подготовим огурцы: хорошо промойте огурцы в холодной воде, замачивать не нужно. Нарежьте их кружочками или ломтиками в зависимости от размера.
Добавим ингредиенты: в чистый пакет (можно использовать специальный пакет для маринования) сложите огурцы, измельченный чеснок, соль, нарезанный перец чили, укроп, хрен, вишневые листья и черный перец горошком.
Перемешиваем и маринуем: выпустите из пакета воздух, плотно закройте его и хорошо потрясите, чтобы все ингредиенты перемешались. Оставьте пакет с огурцами при комнатной температуре на 2-3 часа.
Вкусно: через 2-3 часа огурцы будут готовы. Достаньте их из пакета, немного встряхните, чтобы избавиться от лишней жидкости, и наслаждайтесь пикантной закуской!
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