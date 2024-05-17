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Полезный друг: садоводы подсказали, чем полезны ежи для дачного участка

Цихоцкая Мария

Полезный друг: садоводы подсказали, чем полезны ежи для дачного участка
Ежи могут принести немало пользы дачникам

Многие из нас встречали на своих участках диких ежей. Эти колючие зверьки иногда становятся частыми гостями наших садов и огородов. И не зря, ведь ежи могут принести немало пользы дачникам. Об этом пишет Главред.

Чем же полезен ежик на даче?

  • Ежи – это естественные борцы с вредителями. Они поедают улиток, улиток, насекомых и их личинок, которые наносят вред растениям. Один ежик за ночь может съесть до 200 насекомых!
  • Ежи уничтожают мышей и змей. Эти зверьки не боятся ядовитых ос и разрушают их гнезда. Ежи также разоряют гнезда мышей и поедают змей.
  • Ежи неприхотливы в пище. Им не нужна специальная еда, они сами найдут себе пищу на участке.

Важно помнить:

  • Не трогайте ежиков руками. Эти животные могут быть переносчиками опасных заболеваний, таких как бешенство.
  • Не кормите ежиков молоком. Это может привести к нарушениям пищеварения.
  • Не перекармливайте ежиков. Им важно самостоятельно добывать пищу, чтобы не терять охотничьи инстинкты.

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Что же делать, если на вашем участке поселился ежик?

  • Создайте ему благоприятные условия. Ежи любят прятаться в густых зарослях, под кустами или в дуплах деревьев.
  • Не используйте на своем участке химические средства защиты растений. Эти химикаты могут быть ядовитыми для ежей.
  • Наблюдайте за ежами с расстояния. Не пугайте их и не пытайтесь взять на руки.

Напомним, мы уже писали, как правильно обрезать деревья и кустарники в весенний период.

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