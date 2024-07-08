Подходит для всех типов волос: названа стрижка, которая набирает бешеную популярность в мире

Боб-каскад – это трендовая стрижка 2024 года, которая обрела популярность благодаря своей универсальности и изысканности. Эта многослойная прическа подходит для любого типа лица, что позволяет каждой женщине найти свой идеальный стиль.

Стрижка обладает омолаживающим и корректирующим эффектом, подчеркивает изящество лица и добавляет выразительности взгляду. Команда UAportal совместно с ТСН рассказывает об особенностях и преимуществах этой прически и поможет выбрать оптимальный вариант именно для вас.

Особенности стрижки "боб-каскад"

Эта прическа имеет многослойный характер с градуированными прядями разной длины. Волосы подстрижены таким образом, что создается впечатление многоуровневого каскада, где каждая верхняя прядь накладывается на нижнюю. В тренде сейчас современный вариант этой стрижки с укороченной затылочной частью. Существует несколько характеристик, которые отличают эту стрижку от других каскадных вариантов.

Трендовая стрижка 2024 года. Источник: pixabay Трендовая стрижка 2024 года. Источник: pixabay

Боб-каскад отличается плавной градуацией прядей, что добавляет объема и визуальной густоты волосам. Стрижка легко дополняется челкой, которая имеет корректирующий эффект – подчеркивает скулы и придает более молодой вид. Боб-каскад подходит для любой структуры волос и может быть выполнен как на коротких, так и на средних волосах.

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Преимущества стрижки "боб-каскад"

Эта прическа не требует особой укладки, поскольку градуированные пряди автоматически формируют правильную структуру после мытья.

Волосы в этой стрижке естественно двигаются во время ходьбы, придавая образу игривости и молодости.

Боб-каскад – отличный выбор для обладательниц тонких волос, которым не хватает объема, поскольку многослойность решает эту проблему

Прическа долго сохраняет свою форму и красиво отрастает, поэтому вы сможете реже посещать парикмахера.

Рекомендации по выбору стрижки

Стилисты не советуют выбирать эту стрижку женщинам с жесткими волосами.

Боб-каскад имеет омолаживающий эффект, что делает его идеальным для тех, кто стремится выглядеть моложе.

Стрижка подходит обладательницам круглого и квадратного лица, поскольку уменьшает объем в нижней части лица.

Лучший акцент для этой стрижки – косая челка с градуированными прядями.

Женщины с тонкими и редкими волосами обязательно должны попробовать боб-каскад, ведь он создает визуальный эффект густых и сияющих волос.

Напомним, ранее стилисты назвали идеальную стрижку для женщин всех возрастов.

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