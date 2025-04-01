Под Тихим океаном были обнаружены загадочные структуры: ученые не могут определить их возраст

Геологи случайно обнаружили неординарные образования, скрытые под водами Тихого океана. Эти структуры, найденные на морском дне, могут быть как новыми, так и очень старыми.

Об этом сообщает IFLScience. В рамках нового исследования ученые использовали сейсмические волны для исследования состава нижних слоев мантии Земли под Тихим океаном.

Результаты выявили любопытную аномалию. Известно, что на всей планете существуют зоны, где сейсмические волны проходят по-разному, что свидетельствует о наличии структур, имеющих более низкую температуру и отличающихся составом от окружающих расплавленных пород.

Команда Геологического института ETH Zurich считает обнаруженные структуры невероятной загадкой, скрывающейся под водами Тихого океана. Несмотря на это геологи до сих пор не могут точно определить их природу. Если бы эти аномалии находились в другом регионе планеты, их можно было бы интерпретировать как обломки попавших в зону субдукции обломков тектонических плит. Однако Тихий океан состоит из одной большой плиты, исключающей наличие субдуцированного материала под ней.

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Томас Схоутен, докторант Геологического института ETH Zurich и главный автор исследования, отмечает, что на сегодняшний день ученые не могут определить, из какого материала состоят эти глубоководные структуры, а также что они могут означать для внутреннего строения планеты.

В рамках исследования ученые использовали модель высокого разрешения, позволяющую обнаруживать подобные аномалии в мантии Земли. Однако, по мнению ученых, они все еще не имеют точного ответа относительно природы этих образований и составляющих их материалов.

Наличие бессчетных прохладных участков в мантии может свидетельствовать, что эти структуры образовывались в разное время и из разных источников. Ученые предполагают, что эти образования не являются простыми субдукционными плитами, которые сформировались за последние 200 миллионов лет.

По словам Схоутена, вместе с коллегами они предполагают, что аномальные структуры, найденные в нижней мантии Земли, имеют разное происхождение. Одна из гипотез состоит в том, что эти образования могут быть очень старыми – их материал, богатый кремнием, существовал с момента формирования мантии около 4 миллиардов лет назад. Однако ученые также не исключают другого варианта: эти структуры могут быть породами, которые накапливались обогащенными железом за счет мантии в течение миллиардов лет.

Авторы исследования признают, что для того чтобы полностью раскрыть тайну этих аномалий, необходимо провести дополнительные исследования. В настоящее время ученые используют только одну характеристику волн – их скорость – чтобы предположить, что происходит в глубинах Земли. В дальнейшем они планируют рассчитать другие параметры материала, способные объяснить наблюдаемые скорости разных типов волн.

Раньше мы рассказывали, где на планете волны достигают 25 метров.

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