Потому что на нас охотится "саркопения" – эффект, когда мышцы атрофируются из-за возраста или отсутствующую двигательную активность и замещаются жиром. Потерю мышц часто невозможно увидеть из-за обилия жира сверху и отеки. В теле исчезает сила, снижается обмен веществ, теряется тонус, теряется крепкость костей, травмы, переломы, потребность в таблетках, потеря активности, невозможность делать то, что хочется физически.

Почему нужно заниматься спортом? Это фото вас убедит Почему нужно заниматься спортом? Это фото вас убедит

Почему нужно заниматься спортом? Это фото вас убедит Почему нужно заниматься спортом? Это фото вас убедит

На картинке срез бедра с мышцами и без. Человеку 75 лет без спорта и в 70 лет спортсмена. Можно ли в 40 лет начать тренироваться и предотвратить все негативные эффекты? Не просто можно, а нужно. Это время, когда если не занималось раньше, то этот момент настал. Можно ли начать в 50-60-70? Да так и еще раз да! Все сработает! Доказано наукой.