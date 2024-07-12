Почему не рекомендуется выносить мусор вечером

Во многих культурах по всему миру существует общее убеждение, что выбрасывать мусор в позднее время не стоит. UAportal расскажет, почему люди не выносят мусор после наступления темноты, и попытается объяснить эти стойкие таинственные верования.

Темные силы и злые духи

Одной из главных причин есть вера в то, что тьма – это время, когда темные силы и злые духи могут свободно разгуливать. Считается, что, решаясь вынести мусор ночью, человек может нечаянно привлечь этих злонамеренных существ к своему дому. Эти духи ассоциируются с неудачей, болезнями и негативной энергией, что подчеркивает необходимость предотвращать любые действия, которые могут привлечь их внимание.

Несчастные случаи и катастрофы

Некоторые культурные традиции утверждают, что выброс мусора во тьме может привести к несчастным случаям и катастрофам. Считается, что в вечерние часы положительная энергия особенно уязвима. Выбрасывание вещей из дома в этот период может исчерпать эту положительную энергию, сделав семью уязвимой к несчастью.

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Притяжение бедности

В некоторых культурах существует поверье, что вынос мусора ночью нечаянно перенаправляет богатство и процветание вдали от дома. Считается, что лучше выбрасывать ненужные вещи по утрам, когда энергетика считается более благоприятной для изобилия.

Магическая сила ночи

Ночное время часто ассоциируется с магией и мистическими явлениями. Говорят, что под занавесом тьмы происходят чрезвычайные события и текут магические потоки. Следовательно, считается, что вынос мусора вечером нарушает гармоничный баланс этой мистической энергии и потенциально притягивает негативные последствия.

Напомним, ранее команда UAportal рассказывала, каких вещей нужно избавиться, чтобы в доме царило достаток.

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