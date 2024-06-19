По Земле ударила мощная магнитная буря: что запрещено делать в это время

Новая неделя началась с магнитной бури. Геомагнитный шторм продолжается и в среду, 19 апреля.

Сила магнитной бури утихла до оранжевого уровня 4 балла. По данным сервиса Meteoagent, уже в четверг, 20 апреля, шторм должен окончательно прекратиться.

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Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Расписание магнитных бурь на июнь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури – временное усиление магнитного поля Земли, которое может привести к нарушению работы электросистем, систем связи и негативно влиять на самочувствие людей.

Головная боль – самый распространенный симптом, который может сопровождаться головокружением, тошнотой, рвотой.

повышение или понижение артериального давления;

проблемы со сном, бессонница, сонливость.

ухудшение самочувствия и обострение хронических болезней.

Как защититься от магнитных бурь:

Избегайте стресса, поскольку оно может усилить отрицательное воздействие магнитных бурь.

Спите больше, потому что сон помогает организму восстановиться после воздействия магнитных бурь.

Употребляйте много овощей и фруктов, пейте чистую воду.

Снизьте физические перегрузки.

Витамины группы B и магний могут помочь снизить негативное влияние магнитных бурь. Если у вас есть хронические заболевания, рекомендуется проконсультироваться с врачом о возможности приема лекарства во время магнитных бурь.

Ранее мы сообщали, что ученые нашли способ снизить боль без лекарств.

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