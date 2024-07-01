По Земле ударила магнитная буря красного уровня опасности: сколько будет продолжаться и как уберечься

В понедельник, 1 июля, идет магнитная буря красного уровня опасности, которая началась еще на прошлой неделе. В настоящее время сила магнитного шторма составляет 5 баллов из 9 возможных.

По данным сервиса Meteoagent, 2 и 3 июля геомагнитный шторм продлится, однако составит 4 балла. Только 4 июля, по предварительному прогнозу, шторм стихнет до 3 баллов.

Расписание магнитных бурь на июль. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Расписание магнитных бурь на июль. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Во время сильных бурь лучше заранее принять меры по защите здоровья. Будьте осторожны с физическими нагрузками. Во время магнитной бури лучше избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме. Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Используйте успокаивающие средства. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, можете принять успокаивающие средства, такие как валериана, мелисса, пустырник.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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