Липень починається з сильної магнітної бурі: як захиститися
У понеділок, 1 липня, по Землі вдарила потужна магнітна буря. Сила геомагнітного шторму складає 4 бали.
За даними сервісу Meteoagent, буря розтягнеться на дві доби. 2 липня її сила становитиме 4 бали.
Вас також зацікавить: Чому дощ викликає сонливість: наукове пояснення
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних. Деякі з можливих симптомів включають:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудота;
- зміна тиску;
- збільшення частоти серцевих скорочень;
- погіршення сну;
- зниження працездатності;
- роздратованість;
- апатія.
Як захиститися від магнітних бур:
- дотримуватися режиму дня та здорового сну;
- їсти здорову їжу та пити багато води;
- уникати стресових ситуацій;
- більше перебувати на свіжому повітрі;
- приймати контрастний душ.
Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.
Раніше науковці пояснили, що Сонце-зомбі одного разу може розірвати Землю.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!