Липень починається з сильної магнітної бурі: як захиститися

У понеділок, 1 липня, по Землі вдарила потужна магнітна буря. Сила геомагнітного шторму складає 4 бали.

За даними сервісу Meteoagent, буря розтягнеться на дві доби. 2 липня її сила становитиме 4 бали.

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Графік магнітних бур на липень. Джерело: meteoagent.com

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття людей, особливо на метеозалежних. Деякі з можливих симптомів включають:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

зміна тиску;

збільшення частоти серцевих скорочень;

погіршення сну;

зниження працездатності;

роздратованість;

апатія.

Як захиститися від магнітних бур:

дотримуватися режиму дня та здорового сну;

їсти здорову їжу та пити багато води;

уникати стресових ситуацій;

більше перебувати на свіжому повітрі;

приймати контрастний душ.

Важливо: якщо ви відчуваєте негативний вплив магнітних бур, зверніться до лікаря. Люди з серцево-судинними захворюваннями, хронічними хворобами та вагітні жінки повинні бути особливо уважні до свого самопочуття під час магнітних бур.

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