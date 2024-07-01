Июль начинается с сильной магнитной бури: как защититься

В понедельник, 1 июля, по Земле ударила мощная магнитная буря. Сила геомагнитного шторма составляет 4 балла.

По данным сервиса Meteoagent, буря растянется на двое суток. 2 июля ее сила составит 4 балла.

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График магнитных бурь на июль. Источник: meteoagent.com

Магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей, особенно на метеозависимые. Некоторые из возможных симптомов включают:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

изменение давления;

увеличение частоты сердечных сокращений;

ухудшение сна;

снижение работоспособности;

раздраженность;

апатия.

Как защититься от магнитных бурь:

соблюдать режим дня и здорового сна;

есть здоровую пищу и пить много воды;

избегать стрессовых ситуаций;

больше находиться на свежем воздухе;

принимать контрастный душ.

Важно: если вы чувствуете негативное влияние магнитных бурь, обратитесь к врачу. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими болезнями и беременные женщины должны быть особенно внимательны к своему самочувствию во время магнитных бурь.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

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